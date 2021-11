Por créditos pasados, Hacienda le descuenta millones a Veracruz

El Gobierno del Estado sigue padeciendo descuentos en sus participaciones federales a causa de los créditos fiscales generados en administraciones anteriores, los cuales ascendieron a 22 mil millones de pesos en 2018; sin embargo, durante los últimos 3 años se han pagado 12 mil millones de pesos de dichos pendientes.El titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, dijo que a partir de los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) los descuentos se han reducido, aunque todavía ascienden a unos 78 millones de pesos al año.Al comparecer en el Congreso del Estado explicó que en 2018 y 2017 se descontaron al Estado cerca de mil 500 millones de pesos. Advirtió que a la fecha algunos municipios están en riesgo de sufrir este tipo de reducciones, de ahí que los invitó a pactar con Hacienda.“Prácticamente son créditos que vienen del 2015, 2016, de las diferentes dependencias; lo que hicieron las administraciones es que no enteraron el ISR al SAT, es decir, retuvieron, pero no entregaron.“Esos créditos fiscales fueron creciendo; en 2018 traíamos créditos fiscales por 22 mil millones y hoy en día hemos pagado cerca de 12 mil millones, todavía nos quedan otros 10 mil millones que estaremos pagado en los próximos años”, proyectó.Explicó que, mediante acuerdos con Hacienda, se pudo pagar a la Universidad Veracruzana el ISR pendiente por 3 mil 300 millones, aunque todavía hay pendientes en SEFIPLAN por 32 millones 878 mil 363.5 pesos; en el caso de la SIOP por 54 millones 765 mil 700 pesos; así como en la SEV por 2 mil 281 millones 254 mil 449 pesos.“En la suma total de estos créditos son poco menos de 10 mil millones, aunado a lo que pagamos en 2020, cerca de 12 mil millones de pesos y el compromiso es seguir pagando créditos fiscales rumbo a 2024”.Respecto a los municipios que tienen créditos fiscales los invitó a acercarse con el Gobierno del Estado, pues no pueden deslindarse de esta deuda y, por el contrario, la Secretaría de Hacienda les podría comenzar a descontar sus participaciones.“En 2018 y 2017 al Estado le descontaron cerca de mil 500 millones de pesos por descuentos de participaciones federales y a la fecha son por unos 78 millones de pesos (…). Es un tema que los municipios deben atender, porque de lo contrario se lo van a empezar a cobrar mediante el descuento de sus participaciones”.Durante los cuestionamientos de los diputados, Lima Franco señaló que Veracruz tiene un déficit estructural: “es decir, que su gasto es mayor a su ingreso” debido a la carga que significa la nómina magisterial y el sistema de pensiones, principalmente.Mencionó que aunque el estado es deficitario, en los primeros 3 años se han dedicado a liberar flujo de recursos, con lo que se destinarán 2 mil 900 millones que reactivarán la economía para obras de agua potable, infraestructura y caminos, correspondientes principalmente a la SIOP y CAEV.