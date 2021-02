Por crisis, Asociación de la Industria de la Construcción pierde a mitad de agremiados

Debido a la pandemia y a la falta de apoyo por parte de los gobiernos, el 50 por ciento de las empresas agremiadas a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) a nivel nacional, han cerrado sus puertas, así lo informó el presidente de la asociación en Veracruz, Cristian Horacio Teczon Viccon.



Entrevistado, dijo que el sector cerró con números negativos y empresas que bajaron sus cortinas ante el embate de la pandemia e inicia un año aún más problemático con una segunda ola de reincrementos de COVID-19.



“Iniciamos un 2021 mucho más problemático, ante las consecuencias de que todos salimos a la calle en fiestas navideñas viene un segundo rebrote y en el tema de la construcción no solo nos manda a guardar, sino que muchas empresas que ya no aguantaron el embate de la pandemia y la falta de estrategia de rescate, cierran sus puertas”, dijo.



Refirió que las medianas y pequeñas empresas generan el 90 por ciento de empleos y el sector de la construcción aporta el 10 por ciento del producto interno bruto del país, por lo que esperan qua haya políticas gubernamentales que los apoyen.



“La AMIC con 3 mil empresas a nivel nacional y el 50 por ciento ha cerrado sus cortinas, las políticas gubernamentales aún no se han visto beneficiando al sector empresarial, nosotros generamos más del 90 por ciento de empleos como medianas y pequeñas empresas y como sector constructor aportamos de un 8 al 10 por ciento del producto interno bruto”, mencionó.



El empresario detalló que en el Estado estaban registradas más de 60 empresas, pero actualmente ya solo quedan 20, pues insistió que muchas han tenido que cerrar.



“Hay falta de voluntad por el gobierno, seguiremos insistiendo para que se reactive la economía local a través de la construcción”, finalizó.