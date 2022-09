Por crisis, población no paga los créditos a la palabra de Bienestar

Aunque no quiso revelar el número exacto de veracruzanos que adeudan pagos de las Tandas del Bienestar, el delegado de programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció que a algunos se les ha complicado saldar en tiempo y forma por la situación económica, fruto en gran medida de la pandemia del COVID-19.En entrevista en Orizaba a donde acudió a la Feria del Bienestar, resaltó que estuvo con ciudadanos que recibieron la Tanda para el Bienestar, a fin de saber cómo les funcionó el programa."Les han servido, como me lo dijo la gente en el recorrido que hice hoy, sin embargo la pandemia y otros problemas personales han hecho que algunos se vayan atrasando. Las reglas del programa son un crédito rosario y se estima el buen pago y la regla dice que quien no ha podido pagar en tiempo y forma, el crédito rosario no les aplicaba, porque pasaban de 6 mil a 9 mil a 15 mil pesos, es crédito sin intereses, a la palabra".Recordó que la gente podrá acceder al segundo y tercer crédito siempre y cuando se regularice con sus pagos. Incluso citó que tiene conocimiento de que en Telecom no les estaban recibiendo los pagos y era gente deudora de dos o tres mensualidades, por ello deben actualizarse."El próximo año las Tandas del Bienestar las va asumir Telecom y va ampliar los beneficios de ese programa para la población".Finalmente expresó que es relativa la cantidad de personas en cartera vencida, con referencia al número beneficiado que asciende a más de 200 mil en todo lo que va del Gobierno Federal.