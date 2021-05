Por criticar a MORENA en Perote, lo corrieron de radiodifusora

Tras ser despedido de una empresa radiofónica de Xalapa, el exdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Perote, Francisco Rivera Zamudio, responsabilizó por cualquier atentado a su integridad al candidato de MORENA a la alcaldía de Perote, Baruch Ortiz Herrera y a su hermano, el coordinador del programa Sembrando Vida en la zona de la Huasteca, Randú Ortiz Herrera.



Incluso, señaló al delegado federal en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Francisco Rivera explicó que hace unos días, uno de los propietarios de la cadena de radiodifusión le solicitó que detuviera comentarios sobre Baruch Ortiz y la Cuarta Transformación.



“Desgraciadamente creo que el dueño no conoce el concepto de lo que son los derechos de las audiencias, eso tal vez lo ignora. Me han dicho de cosas que dicen, amenazas directas no. Sí hago responsable de cualquier problema, atentado contra mi integridad y de mi familia, al señor Randú Ortiz, al señor Baruch Ortiz y también a Manuel Huerta, que es su jefe. Hasta donde yo entiendo, ellos pidieron que me sacaran”.



El comunicador afirmó que en las emisiones del matutino, manejó siempre información neutral sin atacar directamente a ningún color partidista.



"Cuando empezó el proceso electoral, nosotros le dimos seguimiento tratando mucho la objetividad y la libertad de expresión. Tuvimos pláticas con muchos actores de la política municipal. La gente de MORENA en Perote, se ha manejado como una especie de secta a la que no hay manera de acceder. Se sabía que la franquicia de MORENA la regenteaba los encargados de los programas sociales".



Además, comentó que no acudirá a las instancias legales correspondientes ni a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), pues es un órgano que no funciona en Veracruz.



"Aún estoy evaluando si acudo o no, tengo elementos suficientes pero mi abogado me va a asesorar. Yo siempre he sido muy escéptico de esos organismos como la CEAPP y más cuando fue algo que lo inventó Duarte", dijo.