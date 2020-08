Por cuantificar, disminución de ocupación hotelera en Veracruz-Boca del Río y Xalapa

En el primer semestre de este año la ocupación hotelera promedio en Veracruz- Boca del Río y Xalapa fue tan baja que los mismos hoteleros la declaran como “No Determinada” (ND), en tanto que en Coatzacoalcos fue de apenas el 11.1 por ciento, de acuerdo con datos que los propietarios y directivos de estos centros de hospedaje aportan semanalmente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR).



En mayo pasado, alcalorpolitico.com dio a conocer que en el periodo del 31 de diciembre del 2019, al 19 de abril del año en curso, que incluyen las fiestas del Carnaval que si se realizó y la Semana Santa en la que por el contrario estuvimos aislados por la pandemia del COVID-19, la ocupación hotelera promedio en Veracruz- Boca del Río fue del 35.9 por ciento; en Xalapa del 31.7 por ciento y en Coatzacoalcos del 25.4 por ciento (https://bit.ly/33FdHNu).



Con base en el informe: “Reporte de Ocupación Hotelera en los 70 destinos principales monitoreados en DataTur”, que se integra con datos que semanalmente aportan los hoteleros a la SECTUR, sigue siendo la zona sur de la entidad veracruzana la que sufre la caída más notable en ocupación hotelera.



Al comparar la ocupación promedio del 31 de diciembre del 2019, al 28 de junio del año en curso, con similares periodos de los años 2019 y 2018, las cifras son las siguientes:



- Veracruz- Boca del Río, registró 44.5 por ciento de ocupación en el primer semestre del año 2018; ascendió a 44.9 por ciento en el mismo periodo del 2019, pero en los meses de enero a junio, que incluyen tres de aislamiento por el COVID, los hoteleros de esta conurbación consideran como “No determinada” todavía.



- Xalapa, que había registrado en el primer semestre del 2018 una ocupación del 35.8 por ciento, para ascender a 37.8 por ciento en el mismo periodo del 2019, en los meses de enero a junio los hoteleros aún no determinan la reducción, debida en gran parte a los tres meses de aislamiento por la pandemia del Coronavirus.



- Coatzacoalcos, que reportó el 30.6 por ciento de ocupación hotelera en el primer semestre del año 2018, para el mismo periodo del 2019 mantuvo ocupadas el 34.6 por ciento de sus habitaciones, para caer al 11.1 por ciento en el periodo enero – junio del año en curso, que incluye los meses de obligado aislamiento para evitar el contagio del Coronavirus.



Otro indicador que destaca Datatur en su informe, es el de los cuartos ocupados promedio.



Veracruz-Boca del Río reportó en el primer semestre del 2018, un promedio de 3 mil 860 habitaciones ocupadas, cifra que se incrementó a 3 mil 936 en el mismo periodo del 2019, pero se considera “No Determinada” aún en los meses de enero a junio.



Xalapa reportó la ocupación promedio de 834 habitaciones en el primer semestre del 2018, para ascender a 932 en el mismo periodo del 2019, sin embargo los hoteleros la consideran aún “No Determinada” para el periodo enero junio del año en curso.



Coatzacoalcos registró 541 cuartos ocupados promedio en el primer semestre del año 2018 y ascendió a 609 para el mismo periodo del 2019 y finalmente caer a 197 en los meses de enero a junio del año en curso.



DataTur se creó en el año 2001, siguiendo las “Recomendaciones sobre estadísticas de turismo”, de la Organización Mundial de Turismo y se trata de un sistema que recaba, procesa y difunde información básica del sector turismo en México, con datos proporcionados por los propios prestadores de servicios.



Con base en ello, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, integra y presenta estadísticas sobre aspectos de las actividades vinculadas al turismo en México, a través de la plataforma DataTur, a la que se puede acceder a través de la liga:



http://www.datatur.SECTUR.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx



Es importante destacar que DataTur no registra datos de los hoteleros del puerto de Tuxpan, ni de la conurbación Córdoba- Orizaba.