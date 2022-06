Por culpa de Alcaldía de Xalapa, se perdió dinero para remodelar mercado

El delegado de los Programas sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, culpó a las actuales autoridades municipales de Xalapa de haber dejado perder la inversión en la remodelación del mercado La Rotonda, que había presupuestado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para este año.Al respecto, señaló que pese a que el Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero hizo las gestiones para esta intervención en el zoco, la falta de concertación con los locatarios derivó en la cancelación del proyecto y corresponderá a la Alcaldía, en su momento, realizar la rehabilitación respectiva."Va a ser una responsabilidad del Ayuntamiento que esté en condiciones porque la Federación iba a hacer una intervención, no generaron las condiciones ahora. Ellos son responsables de los mercados, que estén bien y en condiciones saludables, de seguridad, y que tengan la calidad que la Federación procuraba con los proyectos que ya había desarrollado y que ya estaban aprobados", manifestó.Al señalar que lo mismo ocurrió con las remodelaciones de los mercados de Minatitlán y San Andrés Tuxtla, Huerta Ladrón de Guevara lamentó que los actuales Gobiernos Municipales de Xalapa y esas demarcaciones no hayan tenido la capacidad de mediar las problemáticas sociales en torno a esas obras pautadas."Las administraciones anteriores en Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Xalapa, habían dejado la autorización, tengo entendido que hasta en algunos casos habían conseguido hasta predios, había concertación con las comunidades. Es posterior al cambio, los que llegan, que perdieron alguna intención, capacidad o algo. Pero lo cierto es que las obras ya no se están haciendo", reiteró el funcionario federal.Dijo que para evitar que ocurra un subejercicio de recursos y se tengan que devolver, se decidió redireccionar ese recurso a la construcción de unidades habitacionales a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), dirigidas a familias con alto grado de vulnerabilidad."A partir de una reasignación presupuestal, en las ciudades de Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Xalapa y Córdoba, habrá una ampliación al programa de vivienda emergente, a través de la CONAVI, a los polígonos o colonias más pobres", mencionó.Manuel Huerta apuntó que para realizar estas acciones inmobiliarias no se requiere de la coordinación del Ayuntamiento, más allá de la certeza jurídica y facilitación en favor de los beneficiarios."Son obras de beneficio social, además generan empleo. Cada acción de vivienda genera un promedio de seis a diez empleos", puntualizó.