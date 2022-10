Por culpa de Orizaba, se inundan siembras en Atzacan

Los ayuntamientos de Orizaba, Mariano Escobedo y Atzacan han sido omisos ante el crecimiento de un anegamiento que ha invadido las parcelas de ejidatarios en Atzacan y que de aumentar, traería consecuencias graves.Al acusar “daños en límites territoriales”, los campesinos denuncian que el bloqueo a una cuneta pluvial ha causado severas afectaciones a 23 parcelas, siembras y viviendas en el Ejido Santa Ana Atzacan, culpando por esto a autoridades de Orizaba.En entrevista, explicaron que se hizo un anegamiento de grandes dimensiones en sus tierras de cultivo, el cual fue causado por unas desviaciones que se hicieron al escurrimiento original que había de Mariano Escobedo, pero que cae al vaso regulador de El Chirimoyo en Orizaba.El vaso regulador se construyó en pasadas administraciones para terminar con el prima de inundaciones en casas del Fraccionamiento San José.Dijeron que aunque hay un dictamen de Protección Civil del Estado, las autoridades de los tres municipios han hecho caso omiso."No son cauces permanentes sino cauces fluviales, este cauce atraviesa Mariano Escobedo pasa en los límites de Orizaba y Santa Ana atzacan", explicó Alejandro Pérez Aspiri uno de los afectados."En el lado del cerro está el escurrimiento hacia El Chirimoyo, es decir el vaso regulador, pero en años recientes se hicieron unas construcciones, ahí claro no sabemos quién otorgó los permisos de construcción, pero esto originó que se taponara el escurrimiento, lo que provoca este anegamiento que ahora es una laguna".Ante esta situación que consideraron grave, es que han solicitado constantemente a autoridades de Orizaba, que se abra el bloqueo que hicieron al escurrimiento, pero no han tenido respuesta por parte del Ayuntamiento."Ya tenemos con esto más de cinco años haciendo ese trámite para el desbloqueo, pero no hay respuesta".De igual forma los ejidatarios, explicaron que en el año 2020 hicieron una solicitud a Protección Civil del Estado, a fin de que evaluara la problemática, se efectuó el recorrido aunque en ese entonces la situación no era tan crítica como ahora.Pero aún así la instrucción fue que se debían coordinar los ayuntamientos de Atzacan, Mariano Escobedo y Orizaba, para resolver este problema."Protección Civil incluso dio las medidas para mitigar estos efectos de inundación, pero no se ha atendido el tema, no se han tomado cartas en el asunto y al día de hoy ya hay perdidas materiales y daños en propiedades de algunos vecinos que se están asentando en la zona.Todavía no pasó a mayores pero no podemos esperar a que pase una desgracia o una pérdida humana para tomar cartas en el asunto, por ello hacemos un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto con respecto al dictamen que ya presentó PC del Estado".Explicaron que desde el 2020 está listo el dictamen y PC lo que indica es que se abra ese bloqueo que corre hacia El Chirimoyo. "Tenemos alrededor de 7 metros de tirante hidráulico".