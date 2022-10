Por culpa de padres, alumnos terminan por agredir a docentes

La falta de disciplina de padres a hijos ha provocado que alumnos agredan a docentes, aseguró la subdirectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional unidad 305 en Coatzacoalcos, Carolina Martínez Osti.Tras la agresión a golpes de una alumna a una docente en Nayarit, Martínez Osti, dijo que a su vez los profesores deben tener empatía con los alumnos, saberlos escuchar para así poder detectar a tiempo conductas que puedan ser atendidas a tiempo."Es falta de disciplina, de manera personal lo digo porque soy psicóloga, es falta de disciplina de los padres en la educación de sus hijos, en ese compromiso de poner límites porque esos límites no los ponemos nosotros en la escuela, lo ponen los padres, falta de atención y lo entendemos porque los padres salen a trabajar y muchas veces no están en cercanía con ellos y los muchachos buscan escapatoria en otras situaciones para compensar muchas carencias que ellos traen, nosotros hemos observado, no solo en nuestros alumnos, sino en otras escuelas que los alumnos buscan compensar esa falta de atención en otras situaciones que los vienen a llenar y que al final no los llenan, sino que los perjudican", dijo.Reiteró que la empatía de los docentes en las aulas ayudaría mucho en el tema, pues lamentó que muchas veces solo se limitan a dar clases y no observan que dentro de los salones hay alumnos que están presentando algún problema.Pidió a los docentes ser muy observadores para poder canalizar, si un alumno no habla, no llega, si es agresivo, preocuparse por qué pasa con ellos y decirles: "estoy para ayudarte"."Así se debe de trabajar, acercarnos a los alumnos para dirigirlos a donde corresponde y no pasar a mayores. Por fortuna nosotros no hemos tenido ese tipo de casos", mencionó.Agregó que en la licenciatura que ofrecen en la UPN Coatzacoalcos, tiene una línea humanística, los maestros están preparados para tratar estos conflictos y si no, se les canaliza a los psicólogos de la universidad."Hay una parte que tenemos tutorías y se atienden este tipo de problemas y ellos reciben capacitación para tratar este tipo de situaciones", finalizó.