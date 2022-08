Por culpa de Turistas, peligra desove de tortugas en Veracruz

La supervisora del Centro de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina ubicado en la localidad de El Raudal, en Nautla, Michelle Carrera Pérez, denunció que turistas ponen en riesgo a las tortugas que llegan a desovar a las playas pues “siempre está la manipulación y la foto para el Face por delante”.“Hemos tenido muchos problemas de que las molestan y no desovan, se van y esto causa un problema muy negativo para las tortugas, ya que si ellas no desovan llegan a morir”, dijo.Detalló que incluso los turistas llegan a montar a las tortugas.“La pandemia atrajo personas interesadas en este tipo de actividades al aire libre, desafortunadamente no hay unas buenas prácticas del turismo. (...) Este año estamos con la problemática de las personas, este lugar tiene fama de que arriban hembras y se reúnen grupos de hasta más de 50 personas, montándolas, tomándoles fotos con flash”, recriminó.Igualmente, hay quienes recolectan a las crías recién nacidas, las depositan en un recipiente y las echan al agua.“Esto es una condena para ellas, porque tienen que recorrer la playa, ya que las tortugas tienen una característica llamada filopatría, lo que quiere decir que estos individuos cuando sean adultos van a regresar a reproducirse al lugar donde nacieron”.Por estas razones, los integrantes del Centro de Investigación y Conservación emprenden campañas de educación ambiental y realizan operativos con la Secretaría de Marina y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), invitando a las personas a desalojar la playa a la hora del pico de desovación.De acuerdo a Amelie Ramos, otra de las supervisoras del Centro, se encuentran en peligro de extinción las 6 especies de tortugas que se distribuyen en Veracruz: Verde, Lora, Carey, Caguama y Laúd.Durante la actual temporada 2022, en 15.5 kilómetros de playa en esta zona —que abarca desde la desembocadura del río Misantla, en Nautla, hasta la desembocadura de la Laguna Grande, en Vega de la Alatorre— han registrado 108 nidadas de tortugas Lora y 6558 nidos de tortugas Verde, así como un nido de tortuga Laúd.Ramos explicó que para proteger a las tortugas, un equipo conformado por 13 brigadistas y cuatro técnicos, reubican las nidadas.“Todas las nidadas que se encuentran en riesgo son trasladados a los corrales de incubación, de los cuales tenemos tres en puntos estratégicos.“El porcentaje de eclosión siempre es por encima del 80% por ciento, lo cual es la idea de hacer la reubicación de nidadas, mantener al menos el 80% de eclosión, el año pasado fue como del 82% y hasta ahorita llevamos el 86.3% en esta temporada”, dijo.El Centro, cabe destacar, cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el aprovechamiento no extractivo de las tortugas marinas, lo que les permite el manejo y manipulación de crías y huevos.Amelie califica como muy difícil esta labor que llevan a cabo pues cada nido pesa entre 9 y 15 kilos, dependiendo de cuántos huevos logra desovar.“Y estás nidadas son transportadas por todas las personas a estos corrales de incubación, todos los días son monitoreadas. A partir del 2021 implementamos el monitoreo sistemático para tener el registro diario de las nidadas desde que inicia la temporada, casi siempre es a principios de abril o finales de marzo hasta que termine, esta temporada que es alta es probable que las tortugas que desoven en noviembre las crías nazcan hasta enero. Esto solo pasa cuando la anidación es muy alta”, dijo.Según datos del Centro, sólo una de cada mil crías liberadas llegan a la edad adulta y son las que regresan a la misma playa donde fueron liberadas al nacer para luego reproducirse.Finalmente, de acuerdo a Amelie, se le ha dado muy poca difusión a Veracruz como zona de importancia para “la afinación” de la tortuga Verde.“Aquí hemos registrado hasta más de 14 mil nidos de tortuga verde. En esta temporada llevamos cerca de los 8 mil nidos. (…) Hasta ahorita llevamos casi 30 mil crías liberadas de tortuga verde y no hemos llegado al pico de nacimientos”.