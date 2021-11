Por defender campo deportivo de Orizaba, llevarán reclamos a AMLO

Pobladores de la zona norte de Orizaba que mantiene la defensa del campo deportivo “Cerritos” anunciaron que viajarán a la Ciudad de México para llevar este caso al Presidente de la República y conozca la burla que están haciendo de la ley en la ciudad.Francisco Arenas Jaramillo, Miguel Hermenegildo Cortés y otros ciudadanos, entre ellos extrabajadores de la fábrica de Cerritos, expresaron su certeza de que la ley y la justicia habrá de estar de su lado.“Esos que consumaron la traición al barrio, no es casualidad que ahora andan convenciendo a los padres de familia que den su cooperación para que resuelvan la situación legal de las escuelas”.Indicaron que ven un afán privatizador de todo ese predio incluidas las escuelas primaria y jardín de niños que en su momento fueron cedidas por los trabajadores a las autoridades educativas para beneficiar a la población infantil.Señalaron que la misma situación se ha visto en Orizaba, en donde muchos casas antiguas cambiaron de dueño porque de un momento a otro se vio que derribaban y se construían ahí nuevos edificios y negocios, ante lo cual no dudan que funcionarios de esta administración y ex funcionarios se hayan beneficiado con esas transacciones.Los inconformes se mostraron confiados en que la justicia y la ley habrán de darles la razón.