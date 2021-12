Por desaparecidos, presionarán con búsqueda en panteón Palo Verde de Xalapa

La integrante del colectivo Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, dijo que el próximo año insistirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) que lleve a cabo las exhumaciones en los panteones Palo Verde de Xalapa y de otros municipios vecinos, pues reitera que allí podrían estar los restos de personas desparecidas."El próximo año vamos a seguir exigiendo esas exhumaciones en esos panteones, como ustedes saben se termina el año, el resto de diciembre no laboran pero en enero continuaremos solicitando y exigiendo esas exhumaciones", comentó.En entrevista durante la colocación de esferas con los rostros de sus familiares desaparecidos en una de las Araucarias del parque Juárez, sostuvo que es necesario que se hagan esas exhumaciones."Es necesario porque nosotros andamos buscando a nuestros hijos y probablemente estén ahí. De varias exhumaciones hemos entregado cuerpos a compañeras de nosotros", comentó.Cabe recordar que este colectivo le ha pedido a la FGE que abra unas 385 fosas de los panteones de Palo Verde, en la Capital del Estado; así como 29 en El Chico y seis en el municipal de Coatepec y una en Cosautlán. Además, quieren que extraigan restos humanos en el de La Estanzuela.Delgadillo Romero reiteró que seguirán exigiendo a las autoridades que lleven a cabo las investigaciones para dar con su paradero y como colectivos también harán lo mismo hasta encontrarlos.Sobre la actividad, dijo que recibieron la autorización del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero para poder colocar estas esferas con los rostros de sus familiares, algo que también hicieron el año pasado."Esto es Navidad en búsqueda, porque aún seguimos en búsqueda de nuestros familiares que todavía no los tenemos, para que la memoria de nuestros hijos siempre esté presente. Son como 50 esferas", comentó.Apuntó que estas personas tienen más de 10 y 11 años sin saber de su paradero, por lo que hacerles este homenaje es tener su memoria viva, porque sus familiares la hacen visible."Queremos que todas la ciudadanía sepa que nuestros hijos aún no han sido localizados y seguimos en la búsqueda, ésta es una Navidad en búsqueda", reiteró al explicar que la actividad la realizan Familiares Enlaces Xalapa y la Esperanza del Reencuentro, contando con la participación de dos colectivos de Coatzacoalcos.