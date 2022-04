Por desfalco millonario, ASF denuncia al Tecnológico de Misantla

El Instituto Tecnológico Superior de Misantla fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades detectadas en el ejercicio 2018.El órgano técnico procedió a finales del mes de marzo de este año, luego de que se solventaron las observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Forense 209-DS.Cabe mencionar, que en su informe la ASF reportó que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 44 millones 034 mil 760 pesos.La ASF comprobó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, compromisos contraídos durante el ejercicio fiscal 2017.Sin embargo, lo anterior se realizó sin que se hayan reportado en Cuenta Pública, pasivo alguno a favor de la persona moral Fundación de Investigadores y alumnos del Tecnológico de Misantla (Fundación INATEM, A.C.).Tampoco se acreditó que se tuviese el registro del devengo correspondiente, ni la autorización de la partida presupuestal respectiva en el ejercicio 2018, por el Convenio Específico NÚM. SEDATU-ITSM/SIN NÚMERO/2017, así como su respectivo Anexo de Ejecución, ambos del 13 de octubre de 2017, suscritos con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM).Los recursos se utilizaron por un servicio informático “que no representó ningún uso, ni beneficio para la misma, ya que no ha tenido un uso en la operación de la Dependencia, además de que ni el ITSM ni la Fundación acreditaron la prestación de los servicios ni el costo real de los mismos”, según la ASF.En su momento, la ASF advirtió de un deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en cuanto a la adquisición, ejecución y comprobación de bienes y servicios, contratados por la dependencia, con terceros.Cabe recordar que en 2019 el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, alertó que el Instituto Tecnológico Superior de Misantla era ente que mayor cantidad de recursos destinados a la educación habría malversado en las últimas dos administraciones estatales.De acuerdo con el funcionario estatal, existe un presunto desvío de recursos en este espacio que asciende a los 168 millones 97 mil pesos; sin embargo, hasta el momento no se han informado avances respecto a las denuncias.Durante su gestión e el Tecnológico de Misantla, que concluyó en 2018, el director José Alberto Gaytán García fue objeto de múltiples señalamientos de irregularidades.