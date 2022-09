Por deslaves en región Orizaba, telebachilleratos recurrieron a clases virtuales

Aunque por dos días estuvo interrumpido el paso hacia el municipio de Magdalena debido al derrumbe sobre la carretera a la altura de Tonalixco, en Tlilapan, la educación a los alumnos del Telebachillerato no se afectó, pues se recurrió a clases virtuales, indicó el supervisor escolar de la región de Orizaba, César Eduardo Martínez Marín.Señaló que aunque la pandemia del COVID-19 afectó a todos, también dejó un sistema de atención a los jóvenes que ahora permite que se puedan mantener las clases a distancia.Comentó que por fortuna, la temporada de lluvias no ha dejado afectaciones en ninguno de los 34 planteles que le corresponde atender.En el caso del Teba de Magdalena, indicó que l afectación fue únicamente por dos días y los jóvenes recibieron actividades y fueron supervisados por los docentes.Sin embargo, la obstrucción del camino duró sólo dos días y al momento ya se realizan las actividades normales.Mencionó que debido a las afectaciones que dejaron las lluvias en Tonalixco la familia de una alumna se vio afectada en su vivienda, por lo que a través de todos los coordinadores se le envió ayuda con víveres y otro tipo de apoyos económicos.Sobre el caso del Teba de Dos Ríos, comentó que los padres de familia se retiraron ya pues entendieron que no se puede seguir afectando a los 177 alumnos, pero además ya se dio la orden de la Dirección General para que les llegue un maestro suplente y entre tanto los profesores reorganizarán sus agendas para atender a los jóvenes.i