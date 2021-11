Por destruir casa, de nueva cuenta, paran obras de la Torre Centro

Debido a que los trabajos de construcción están destruyendo una casa vecina, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) clausuró por tercera ocasión la polémica obra de la Torre Centro de la ciudad de Veracruz.Según explicó la familia afectada, dicha obra ha causado diversas fracturas en su hogar y temen que en cualquier momento se venga abajo, advirtiendo además que la zona es arenosa pues son terrenos ganados al mar y no hay certidumbre de que la obra sea segura.“Nada más pase algo fuerte, un temblor y esto colapsa, ya no la contaríamos”, dijo el contador Óscar Mozo Ramos, al explicar que su hogar está fractuado “como un huevo”.Según explicó el abogado de los afectados, la suspensión de la obra derivó de una queja ante PMA, además, llevaron su reclamo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y un Juez ya les concedió un amparo para que el Ayuntamiento de Veracruz ponga a salvo a la familia.De acuerdo con Mozo Ramos, los daños que ha sufrido el inmueble de la calle José M. Peña ascenderían hasta los 10 millones de pesos.“Porque incluye la demolición de la casa, incluye bodega para guardar nuestras cosas, incluye dónde vivir, incluye cimentación, incluye pagar un arquitecto, un ingeniero, en fin, son muchisísimas cosas que todavía no se han cuantificado hasta que respondan qué se va a hacer”, dijo.Asimismo, criticaron la corrupción e influyentismo en este caso, advirtiendo que ya no pueden confiar en el alcalde Fernando Yunes Márquez.“Porque veraderamente estuvo a su alcance ejercer su potestad como municipio libre y sobrerano y no lo hizo, se están violentando derechos humanos del Contador”, dijo el abogado.Mozo Ramos comentó que la empresa que construye la Torre atendió la situación muy superficialmente y criticó lo mucho que aumentaron la obra.“Pensaron que no iba a causar (daños) pero ellos, porque tienen varias torres, tienen el conocimiento de lo que iba a causar y más la magitud de esta obra, que no sé cómo fueron construyendo más pisos y más pisos, porque eran sobre unos 10, 12 pisos y se fueron hasta 23, 24 pisos y luego con alberca y todo eso, es un peso descomunal el que está sufriendo”, dijo.“El Juez Quinto de Distrito ya concedió una suspensión definitiva para efecto de que el Ayuntamiento de Veracruz en el ámbito de sus atribuciones se constityua en el domicilio del contador Óscar Mozo y salvaguarde la integridad y la vida de ellos, ¿por qué? Porque esa casa en cualquier momento se puede venir abajo”, dijo.