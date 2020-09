Por disputas MORENA podría sucumbir, como el PRD: Gibrán Ramírez

El aspirante a la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gibrán Ramírez Reyes, señaló que en MORENA han caído en la deriva perredista y podría sucumbir en poco tiempo si continúan con la lógica de pagar con candidaturas y cuotas a los diferentes grupos internos.



Durante su visita a la capital del estado de Veracruz donde presentó sus propuestas para dirigir el partido a nivel nacional, expuso que la organización al interior del instituto se ha cerrado y se ha burocratizado.



Ante representantes de medios de comunicación, Gibrán Ramírez aceptó que desde hace dos años se tenía que renovar la dirigencia nacional y no han podido organizarse para ello, por lo que el partido podría sucumbir.



Y es que señaló que hay desde regidores, diputados locales, federales y otras autoridades de MORENA, que no han cumplido con los principios del partido, ganan más que el presidente de la República y no han respetado las máximas de no mentir, no robar y no traicionar.



Por ello, dijo, su candidatura es de la base Obradorista: “no tengo jefe político, no tengo padrino, no tengo tribu y no tengo fracción”, asentó.



En este sentido, expuso que aunque en MORENA las corrientes están prohibidas, han seguido una lógica de corrientes y se han alejado los vínculos con la sociedad.



“Hemos pasado estos dos años ensimismados, hablando de consejos, de congresos, de estatutos, de impugnaciones, del INE y del Tribunal, cuando deberíamos hablar del pueblo y del país”.



Aun así, considera que el partido se puede sanear y salvar a MORENA, aunque consideró que es un reto difícil, ya que mientras el Presidente de la República tiene una aceptación del 65 por ciento, el partido tiene una intención del voto del 18 por ciento.



Gibrán Ramírez aceptó que aunque en el 2021 el partido pueda ganar por la crisis de partidos políticos, “ya que los demás están peor”, eso no quiere decir que estén sembrando la voluntad de cambio ni las herramientas para hacerlo posible en el país.



“Si no se salva ahora a MORENA, corremos el riesgo en un futuro de que el proceso se revierta, por lo que tenemos que mirarnos en el espejo de procesos como el de Ecuador o Bolivia, que en poco tiempo tuvieron grandes regresiones”, expuso.



En este punto, aseguró que el partido ganará las elecciones del 2021, pero la incógnita es saber cómo lo harán, si repartiendo cuotas entre grupos para mantener la paz interna, respetando a cada quien su cuota o motín; o haciendo una política diferente con gente decente al frente.



Para ello, propuso una coordinación nacional de diálogo permanente con Movimientos Sociales y Sindicatos, pues considera el movimiento no puede ni debe cortar esos vínculos con las organizaciones que defienden las causas ciudadanas, ya que ello puede significar candidaturas externas.