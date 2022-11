Por drogarse en la escuela, expulsarán a alumnos del Ilustre

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó la expulsión de los alumnos responsables de llevar clonazepam al Ilustre Instituto Veracruzano, en Boca del Río. Sin embargo, habrá un acompañamiento institucional para los estudiantes.“A pesar de la sanción que se va a dar va a haber un acompañamiento a los jóvenes y también decirles que todo este acompañamiento porque miren; va a ser la expulsión; sin embargo, se les va a dar también la oportunidad de ingresar en otro subsistema, pero ya no en esa escuela”, dijo el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.Añadió que algunos alumnos intoxicados ni siquiera aceptaron realizarse el examen antidopaje facilitado por la dependencia, apuntando que sólo 3 de 7 implicados acudieron a hacerse las pruebas.“Se está investigando y vamos a dar (atención) a esta situación; la mamá de la joven (hospitalizada) dice que ya no la va a tener ahí. Pero nosotros no podemos dejar al abandono a los jóvenes”, añadió.Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior del Estado, Jorge Miguel Uscanga Villalba, confirmó que los jóvenes que sean sancionados administrativamente podrán inscribirse en otro plantel.“El acompañamiento es para todos; la sanción es para algunos según lo determine la investigación. En efecto en otras administraciones (es) expulsión y ya; aquí va a haber un acompañamiento”, concluyó.