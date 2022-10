El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que el Ayuntamiento no ejecutará una pavimentación en la colonia Insurgentes, a raíz de la oposición de un grupo de habitantes.Explicó que el Ayuntamiento recibió de parte de vecinos una solicitud de construcción de pavimento, aunque la normatividad exige además la factibilidad de introducción de drenaje y alcantarillado, además de banquetas y guarniciones."Se les explicó que lo ideal hubiera sido hacer 100 metros y a nosotros nos cuesta hacer el drenaje y pavimentar, pero la Norma no nos lo permite", dijo.El Edil añadió que esto implica una inversión de más de 2 millones de pesos en una zona marginada."Se molestó la líder (de la colonia) y esto me extrañó. Es una obra que abarca varias cuadras, no se puede hacer una parte y meter drenaje hacia la parte baja y dañar a los vecinos".