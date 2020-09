Por error, IMSS entrega cuerpo de paciente xalapeño a familia de Ayahualulco

El Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó por "equivocación" el cuerpo de un paciente fallecido por COVID-19 a personas de Ayahualulco y no a sus familiares.



El caso lo relata el usuario de Twitter @fpalafoxr, en donde dice que incluso la familia de Ayahualulco inhumó a su tío, muerto por la enfermedad del SARS-Cov2.



"Fuimos a la clínica 11 del @Tu_IMSS #Xalapa para identificar y trasladar al crematorio el cuerpo de mi tío muerto por #COVID19 y luego de horas, nos dijeron que por error se lo dieron a personas de Ayahualulco y que lo inhumaron. Tengo acta de defunción pero no el cuerpo", narra el usuario de la red del ave azul.



En respuesta, la delegación del Seguro Social Veracruz-Norte aclaró que el cuerpo no fue sepultado, sino que fue identificado correctamente por sus familiares y entregado debidamente.



"El IMSS en Veracruz Norte lamenta la equivocación, no obstante, se iniciarán las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades respectivas".



Finalmente, aseguró que el Seguro Social "respeta la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres y sus deudos".