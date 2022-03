Por estiaje, empeora servicio de agua en 4 municipios de la región centro del Estado

Cuatro de los 17 municipios de la región centro, donde tiene oficina operadora la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, registran efectos adversos por el estiaje, lo que los obliga a abastecer a usuarios haciendo uso tandeos y pipas. Además, tres manantiales descendieron su cuerpo de captación.Usuarios de Maltrata, Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco informaron de la ausencia total o de flujo débil en el suministro de agua, lo que provoca tandeos de dos horas por día y servicio de pipas una vez cada 15 días."No es suficiente, si haces cuentas, una familia de seis integrantes utiliza en promedio 800 litros de agua al día y, si no tienes cisterna o no sube el agua al tanque de almacenamiento, pues no se cubre la demanda", señaló Alexis Morales, integrante del Consejo Intercolonias de Río Blanco.A este día, el nivel de capacitación de los manantiales Rincón de las Doncellas, Laguna de Nogales y El Ojito, descendieron considerablemente, generando alarma en las oficinas operadoras.Y es que la CAEV batalla con escasez de agua, con averías en los sistemas de bombeo, fugas y poco mantenimiento de la red, lo cual genera un servicio deficiente para los usuarios.Se estima que en el mes de mayo sea otra la calidad de servicio que se brinde a las familias y que, en ese entonces, el programa de dos etapas del sistema de las Tres Villas alcance el 80 por ciento de su primera fase.