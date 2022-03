Por falla burocrática, SEV adeuda pagos a docentes

Desde hace alrededor de 6 meses, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha pagado su salario a al menos 150 docentes que trabajan en sus respectivos centros laborales a pesar de la pandemia. La dependencia estatal culpa a la Federación por esta situación.Sin embargo, los mentores ya no pueden soportar un día más sin su remuneración, además que si enferman no tienen a dónde acudir pues no cuentan con seguridad social.“Estamos también desprotegidos en cuestión de salud pues no tenemos donde atendernos aún así estamos frente a grupo".“Presentamos la retención de nuestro pago de nómina, esto es a más de 150 maestros, los cuales existen casos donde no se les paga desde abril del año pasado y los demás somos de la quincena 16 y 19, estamos hablando por ahí de septiembre y octubre del año pasado".Esta problemática, afirmaron, es en todo el Estado y en los diferentes niveles educativos. Indicaron que la SEV les plantea diferentes situaciones, principalmente que no hay nombramiento para ellos y por eso la Federación no puede liberar los pagos.Pero el problema radica en que personal de la Secretaría de Educación del Estado, no capturó correctamente los datos de estos profesores, por ello ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) ellos no existen."Nos inconformamos por la vía pacífica, legal, hemos levantado un oficio, fue el 31 de enero, va firmado por varios maestros de este grupo de 150. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta satisfactoria a nosotros, sólo liberaron a 27 personas pero con el pago de una de sus claves presupuestales pero hay docentes que tienen clave de una hora".Lamentaron que la SEV tenga esa postura, toda vez que es bien sabido que faltan docentes en diversas zonas de la entidad.Los quejosos reiteraron que tienen más de seis meses laborando y no les han pagado: "estamos sufriendo porque estamos laborando pero sin nuestro sueldo".Los afirmaron que podrían ir a protestar a Xalapa, aunque también les sería complicado porque no tienen dinero."No contamos con el tiempo suficiente porque debemos atender nuestros grupos, estamos escasos de recursos económicos. El Secretario habla de la niñez veracruzana y y del servicio educativo que se debe de dar pero cómo lo podemos hacer si no percibimos remuneración alguna por nuestros servicios".