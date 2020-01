Por falla mecánica, ingenio Central Progreso está detenido desde hace ocho días

Una falla mecánica en los turbogeneradores que se originó desde hace más de ocho días en el ingenio Central Progreso, ha provocado la amenaza de cortadores de caña foráneos de irse a otros ingenios.



Esto ha ocasionado preocupación entre los productores de caña, porque los dirigentes cañeros de la CNPR y ULPCA han minimizado el problema; aun cuando están realizando gastos de entre 3 y 4 mil pesos para sostener las cuadrillas en los frentes de grupo de cosecha.



Productores de caña entrevistados en los bajos del Palacio Municipal, expresaron que están preocupados porque en la zona de Camarón no ha llovido y de no cortar a tiempo, sus cañas se van a secar y no van a tener liquidación, por lo que sus pérdidas serán incuantificables.



Expresaron que para esta zafra, por la intensa sequía que se sufrió el año pasado, en la zona de abasto de este ingenio la producción en campo se cayó hasta en un 50 por ciento, es decir, que de las 800 mil toneladas que molió la zafra pasada; según informes oficiales, podrá sólo cosechar alrededor de 400 mil toneladas.



De ahí la preocupación, comentaron, ya que de alargarse la reparación del turbogenerador, los hombres que vienen contratados de otras regiones, como Zongolica, Tehuipango y del municipio de Tepatlaxco, se podrían ir a otros grupos de cosecha de factorías cercanas.



Sin embargo, obreros de este ingenio afirmaron que ya llegó la pieza nueva y ya trabajan en la instalación, con el fin de que se reinicie la zafra.



Mientras tanto, para los productores de caña, esta cosecha es considerada como las más difíciles, porque por un lado está la baja producción en campo y por el otro, que no ha llovido y la sequía amenaza con asentarse en los próximos meses, apuntaron.