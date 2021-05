Por falsificar su domicilio, quieren en prisión a Miguel Ángel Yunes Márquez

El candidato del PAN, PRI y PRD a la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos y contra la fe pública.



A solicitud de la candidata a regidora de la planilla de MORENA, Virginia Roldán Ramírez, se interpuso la querella el pasado jueves; se pide a la FGE solicitar a un Juez de Control emitir orden de aprehensión en contra del exalcalde de Boca del Río.



Esta denuncia es independiente a la que se lleva en materia electoral, explicó el abogado Jorge Reyes Peralta.



"¿Qué va a pasar en el Órgano Electoral de Veracruz? El Tribunal Electoral de Veracruz lo resolverá. Lo que nos ocupa a nosotros significa que se da un concurso de delitos, se da todo el material probatorio y lo que estamos exigiendo a la Fiscal del Estado es que se debe llevar ante un Juez de Control esta carpeta para que el Juez de Control emita orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez".



Si bien los delitos no son graves, el abogado comentó que el hecho de que presente varios domicilios y que cuente con los recursos para vivir más de 7 meses en el extranjero, no garantiza que acuda a comparecer las veces que sea requerido.



Afirmó que llevan varios meses integrando esta carpeta y se encontró la falsificación del comprobante de residencia en el fraccionamiento Reforma, toda vez que el acta que emitió la jefa de manzana no establece el tiempo que ha vivido en el domicilio, mientras que la certificación del Ayuntamiento ya precisa el periodo específico de 2 años 11 meses.



Además se cuenta con testimonios de vecinos, quienes afirman que sigue viviendo en Alvarado.



"Se da un conjunto de delitos, en esta carpeta tenemos 200 medios de convicción, tenemos 123 testimonios que nos dicen dónde vive Miguel Ángel Yunes Márquez porque es público que vive en bulevar del Conchal número 49, Fraccionamiento Rincón del Conchal, en Alvarado, Veracruz, nos dicen los vecinos que vive con su esposa, que vive con sus hijos".



Esta denuncia también va contra otros funcionarios municipales, incluido el hermano del candidato, el actual alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.