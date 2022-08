Por falta de agua, ciudadanos de Coatzacoalcos acuden a manantiales a surtirse

A más de 48 horas de la toma y cierre de válvulas de la presa Yuribia en Tatahuicapan, ciudadanos de Coatzacoalcos han comenzado a buscar alternativas para dotarse de agua potable. Uno de los puntos está la avenida General Anaya, donde los manantiales naturales ayudan a sobrellevar el desabasto de agua.Desde temprana hora, vecinos de las colonias aledañas a la avenida o incluso de zonas lejanas, se dan cita en los diferentes manantiales que hay y llenan desde pequeñas cubetas hasta tambos y tinacos.A pie, en triciclos y en vehículos, es como los porteños transportan el agua que logran recolectar de cisternas que hay en los parques públicos y/o en la orilla de la conocida avenida General Anaya."Apenas hoy vine a buscar porque ya no tengo agua en casa, como somos de aquí de la colonia sabemos que aquí tenemos agua. Esto sólo alcanza para hoy, pero hay que venir en la tarde y en la noche. En mi familia somos cinco", dijo Raúl Herrera.Por su parte, Alcides explicó que apenas se enteró de un manantial cerca de su casa y aprovechará para llevar agua a su familia."Apenas me enteré ayer que estaba este manantial aquí. Nos está yendo mal porque hace falta agua. He venido cuatro veces hoy y somos cuatro en mi familia, pero voy a llevar varias para lavar",Asimismo, otros ciudadanos informaron que visitarán los manantiales las veces que sean necesarias para dotarse de agua.Hasta el momento la toma de la presa en el municipio de Tatahuicapan persiste.