Por falta de apoyos, migran campesinos de Maltrata

Los fenómenos climatológicos y la falta de apoyos, han provocado que hombres del campo migren de Maltrata, por lo que jefes de familia ya no estén en el municipio, señaló la regidora primera Marisol Rodríguez de Rosas.Indicó que el índice de migración es muy alto, “hay campos que son rentados por gente de zonas cercanas, pero el ingreso que obtienen ya no se queda aquí”.Mencionó que en este año se perdieron muchos cultivos de maíz, que junto con el frijol es de las principales siembras, porque una parte de sus 17 comunidades cercanas a Puebla, se vieron afectadas por una fuerte sequía, mientras que están del otro lado, por una helada.Ante ello comentó que se ha hablado con las autoridades para haya apoyos a los hombres del campo.Mencionó que la mayoría de los productores tienen siembras de temporal, por lo que si hay sequía o heladas, ya no se logra su cosecha, por lo que se está pidiendo que se les capacite para que introduzcan otros cultivos que tarden menos.Señaló que elote, papa, calabacita y rábano podrían ser una buena opción para la gente por lo rápido que se cultivan, si no se logra el maíz o frijol.La edil fue entrevistada durante la realización del primer Mercadito Solidario local, coordinado entre el programa Sembrando Vida y la dirección de Fomento Agropecuario municipal.