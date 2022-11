Por falta de docente, padres de alumnos “toman” escuela de Coatepec

Padres de familia de alumnos de la primaria “Profesor Rafael Ramírez”, en Coatepec, tomaron la escuela para exigir a la SEV que asigne docente que hace falta para 4° grado y también el cambio del que atiende a 1° “C” por incurrir en diversas anomalías.“El comité de la escuela fue a la SEV más de dos veces a pedir el apoyo porque necesitamos un docente, pero ellos nos han dado largas, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Por ello decidimos cerrar la escuela y la abriremos hasta que nos den una solución, contamos con el apoyo de todos los padres”, señalaron.Mencionaron que desde marzo del año pasado el grupo de 4 ° grado no cuenta con un docente, mientras que el profesor que daba clases se retiró y dejó pagado a un docente particular, “si uno quiere que el niño estudiara tenía que venir con 15 pesos, aunque ya habíamos pagado la inscripción para que ese profesor les enseñara”, expusieron.Explicaron que hace poco se hizo cambio de Directora en el plantel y que la semana pasada los niños sólo tuvieron clases un día, “ella nos dijo: ‘El día que yo pueda los atiendo y el día que no, se suspenden clases’”, aunado a esto se suma la falta de mantenimiento de la escuela.Además de la falta de profesor, manifestaron que el precio de inscripción fue elevado, sin embargo, nadie se negó a pagarlo. También realizaron faenas y vendieron boletos para costear gastos de la escuela.