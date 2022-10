Por falta de docentes, bloquean carretera Costera del Golfo, en Acayucan

Mientras que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez visitaba Acayucan, a 20 minutos de la ciudad, en la carretera federal 180 Costera del Golfo, padres de familia de la Escuela Primaria “Librado Rivera”, de la localidad de Michapan Paso Real, cerraban el paso de automóviles.Los manifestantes exigen tres docentes para la institución, que desde hace más de un año no tienen y son tres profesores que se hacen cargo de los 6 grados escolares y de 90 alumnos.Comentaron que ayer lunes acudieron a la Supervisión Escolar con la encargada, María del Carmen Islas Olvera, pero no los atendió y que el oficio que llevaban lo recibió su secretaria, quien al parecer soslayando la petición de los padres quienes amagaron con cerrar la carretera y hoy, muy temprano, cumplieron.Los padres de familia expusieron que una de las docentes que hay está por irse y que sólo quedarían dos profesores para una matrícula de alumnos de 90.Exigen la presencia del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, así como la de Zenyazen Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que resuelva el problema.A la zona del bloqueo acudió la supervisora María del Carmen Islas Olvera, con la respuesta de Carla Lechuga, servidora pública encargada de asignar docentes a los planteles.“Entre jueves y viernes, van a mandar al personal que hace falta, es muy probable que la maestra Olga se quede en su lugar”, detalló, Islas Olvera, al tiempo de señalar que por ser una matrícula de 90 alumnos les corresponderían cinco maestros, es decir uno por cada 20 alumnos.Los padres aceptaron esa condición pero también piden a un Director, pues señalaron que el docente que hace también esa función no logra atender bien sus tareas.Finalmente, los padres no aceptaron la propuesta y reiteraron la exigencia de profesores pues no les creen a las autoridades educativas, por lo que mantuvieron el bloqueo.