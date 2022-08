Por falta de Internet, Fiscalía de Zongolica falla con su labor

La falta de una red de internet adecuada en la Fiscalía de Zongolica, retrasa en muchas ocasiones la procuración de justicia, pues al ser una constante en esta zona la falla, hay audiencias que no se pueden llevar a cabo por la falta de señal, indicó la fundadora de Kalli Luz Marina, María López de la Rica.Lamentó que una instancia como lo es la Fiscalía no pueda considerar este tipo de problemáticas e invertir en una antena y equipo propio que le permita mantener internet de manera constante.“Nos dimos cuenta es que la Sala de Juicios no tiene una línea de , no tiene una antena, entonces el día que iba a empezar una audiencia se había ido la señal en todo Zongolica y eran las 9 de la mañana y la gente tuvo que esperar porque no tenían, y sí me llama la atención como en una Sala de Audiencias el Gobierno no tiene una antena propia para tener su señal y que no sucedan estas cosas”,López de la Rica recordó que a esta carencia se suma también el que no hay un espacio para que la gente pueda esperar, por lo que algunas personas pasan largas horas a la intemperie, expuestas al sol, al frío y la lluvia y sin posibilidad incluso de ir al sanitario, pues los sanitarios están adentro de la antesala y cuando hay audiencia no se permite el ingreso.Mencionó que aunque esta situación no es nueva, no se pone atención y tal parece que no se piensa en los ciudadanos.