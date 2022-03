Por falta de prestación, docentes arremeten contra director del TecNM Orizaba

El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Orizaba, Rigoberto Reyes Valenzuela, reveló que el conflicto del pago de la prestación a los maestros por estar en los exámenes profesionales, radica en que solamente quieren recibir un sobre con dinero y no a través de un proceso donde se desglose su pago de impuestos, como debe hacerse."Cuando yo llegué aquí, detuve esta remuneración porque resulta, y así lo voy a decir, que al maestro le dejaban un sobrecito en la mesa con un dinero que le pedían al alumno; entonces determiné que se les iba a pagar a través de recursos financieros, es decir que el alumno tiene que pagar el dinero junto con el pago del título; el dinero entra a financieros y se le paga al maestro con un cheque. Pero los maestros no quieren porque entonces tienen que registrarse en Hacienda y entonces tendrían que pagar impuestos", explicó Valenzuela.Acentuó que le propuso a los catedráticos juntar este pago de todo el semestre y otorgarles un cheque "el apartado es por asimilados y en este el docente sí tiene que someter una documentación a financieros y se registra entonces cada titulación que tenga el docente, para que se le vayan sumando y se le paga el final del semestre o del año, pero no han querido", dijo.Reconoció que desde hace tres años no se les está pagando esta prestación, pero porque no quieren aceptar ese esquema. "Cuando hay una situación de recursos siempre se señala. Lo que yo les puedo comentar es que estoy abierto a cualquier situación que esté dentro de la normatividad. Los últimos dos documentos que envió el sindicato no los he respondido, eso es cierto, pero la ley me dice que no debo responder de manera inmediata", detalló.Sobre las plazas docentes, el director del Tecnológico dijo que estas no se pueden dar directamente al hijo del trabajador o al familiar, sino que se concursa por ella de acuerdo con la convocatoria. En el caso del tema de administrativo, sí puede ingresar después de su jubilación el hijo o hija, o conyugue."Si tienen dudas, que lo denuncien a la instancia correspondiente y no tienen que andarlo diciendo", sentenció.Es de recordar que el sindicato exigió que a la brevedad posible se haga este pago a los docentes, así como una mesa de diálogo para que el director pueda responder a las inquietudes, pues lo acusan no sólo de esta sino de otras situaciones, como nombramiento de personas en plaza y cambios de sede de adscripción, sin considerar para nada al sindicato.