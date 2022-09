Por falta de presupuesto, OPLE de Colima no pagará nómina el resto del año

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), integrante de la Asociación de Instituciones Electorales de las entidades Federativas (AIEEF), se solidariza con los trabajadores del órgano local electoral de Colima quienes no podrán cobrar sus salarios desde esta primera quincena de septiembre.Son cerca de 80 trabajadores, entre consejeros, directores de área y empleados administrativos, afectados por la insuficiencia de recursos del Instituto Electoral del Estado de Colima.Cabe mencionar que, para este año, el IEE de Colima solicitó un presupuesto de 83 millones de pesos, sin embargo, el Congreso de aquella entidad sólo autorizó 50 millones 733 mil pesos, de los cuales, 34 millones de pesos son para las prerrogativas de los partidos políticos, y sólo 16 millones de pesos para la operatividad del organismo.Por lo que, en este momento, el IEE de Colima ya no cuenta con presupuesto para pagar la nómina de los próximos cuatro meses.La AIEE a la que pertenece el OPLE Veracruz, sostiene que la falta de presupuesto del árbitro electoral de Colima no sólo pone en riesgo la estabilidad económica y familiar de los trabajadores, sino también trastoca gravemente la continuidad de las actividades operativas del Instituto.Hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se otorguen los recursos necesarios a fin de cumplir con el pago salarial de quienes trabajan en el árbitro electoral de Colima.Además, para que las propias autoridades electorales puedan cumplir a cabalidad con sus tareas y así garantizar a la ciudadanía de Colima el ejercicio pleno de sus derechos políticos-electorales.