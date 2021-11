Por falta de recolección, amagan con ir a tirar basura a Palacio Municipal de Xico

Pobladores de Xico reiteraron su llamado a la autoridad municipal, debido a que hay colonias donde el camión de Limpia Pública no ha pasado.De acuerdo con información de habitantes de las colonias de Melchor Ocampo, Prolongación Abasolo, Javier Mina, 5 de Mayo y en la comunidad de San Marcos de León, el servicio de limpia pública lleva 15 días sin recoger los desechos.Según testimonios, el Ayuntamiento ya se desentendió de este servicio, pues pasan semanas y no hay camiones recolectores.“Acá en la Melchor Ocampo ya llevamos tres semanas que no pasa el camión de la basura, ya estamos a punto de irla a dejar a Palacio Municipal y así están en muchas colonias, ya no sabemos qué hacer con la basura”, explicaron.Pobladores asumen que debido a que la administración está a punto de concluir, la autoridad municipal ya no quiere invertir en esta área ni en el pago de los trabajadores.