Por falta de servicio de recolección, pobladores de La Pesca forman basurero clandestino

Llantas, plásticos y otros desechos es lo que hay en el basurero clandestino que se localizó en la comunidad de La Pesca, municipio de Amatlán de Los Reyes, junto a un arroyo que desemboca en el río Atoyac.Habitantes de esta localidad, dijeron que están obligados arrojar sus desechos junto a este arroyo debido a que no pasa el camión recolector de basura.San Pedro La Pesca no solo no tiene el servicio de recolección de basura, sino que carece de drenaje y servicio de agua, la que tenía que venía del manantial del río Atoyac ya no les llega, porque los habitantes de Agua de Chico se conectaron de esta tubería, que sería exclusivamente para este pueblo y hoy son los más afectados.En temporada de lluvias, los desechos del basurero caen al arroyo y toda la basura llega al río Atoyac, lo que provoca una fuerte contaminación.Al Calor Político trató de comunicarse con el Alcalde de Amatlán de los Reyes, Luis Arturo Figueroa Vargas para conocer las razones de la falta de estos servicios; sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta.Este basurero se encuentra a lo largo de 100 metros a orillas del arroyo, donde cada poblador arroja su basura, algunos la queman, otros ahí la arrojan para que algún día se desintegre; otros desechos son arrastrados por este afluente para desembocar al río Atoyac.