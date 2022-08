Por fiestas patronales, tendrán “puente” en Juzgados de región Misantla

Luego de tres semanas de vacaciones este lunes regresó a laborar el personal del Poder Judicial de Veracruz, sin embargo, el Consejo de la Judicatura autorizó dos días de asueto para el Distrito Judicial de Misantla, con excepción de los Juzgados con residencia en Martínez de la Torre.Con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción, que se celebra del 11 al 21 de este mes, el próximo lunes 15 y martes 16 serán días inhábiles para el personal del Distrito Judicial de Misantla.Al personal de los Juzgados de Martínez de la Torre, que pertenece al Distrito Judicial de Misantla, no se le concedieron esos días de asueto, toda vez que el pasado 23 y 24 de junio, gozaron de dos días inhábiles con motivo de las fiestas patronales de “San Juan Bautista.Durante los dos días de asueto solo habrá una guardia con el personal mínimo indispensable para atender los casos urgentes e inaplazables.Con relación con el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, se suspenden todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control, así como de la etapa de juicio, y se tendrán por prorrogados hasta eldía hábil siguiente (miércoles 17), a fin de no vulnerar los derechos de las partes.Con excepción de las providencias precautorias, puestaa disposición del imputadoante el Órgano Jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre laprocedencia de las medidas cautelares en su caso, decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo.En materia civil y mercantil, en caso de haberse acordado celebrar audiencias jueves y viernes, se llevarán a cabo las mismas, para lo cual deberá establecerse la guardia de servicio asignada para el despacho de los asuntos.Y en lo respecta a la materia familiar, deberán de asignar personal para cubrir la guardia correspondiente, dado que no existe Juzgado especializado en Martínez de la Torre.