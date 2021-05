Por fin, todos inmunizados: Docentes reciben la segunda dosis antiCOVID

Este miércoles comenzó a aplicarse la segunda dosis a los profesores de Veracruz que tuvieron que ser vacunados con el fármaco de Pfizer ante el desabasto que se enfrentó en la jornada original para inmunizar al magisterio.Como se informó previamente, en la ciudad de Veracruz se vacunará desde este día hasta el próximo viernes 28 de mayo en el Club Naval, mientras que en la Capital la jornada será este único día en el Nido del Halcón.Así, en Xalapa, desde temprana hora se observaron largas filas en la Zona Universitaria. Muchos de los trabajadores de la educación llegaron de otros municipios para ser inmunizados.El mismo panorama se observó en el municipio porteño, sin embargo, se generó inconformidad porque algunos afirmaron no se divulgó la información adecuada sobre los requisitos.Según los docentes, no les avisaron que deberían traer impreso el registro y presentarlo, o bien, en la página de registro no les aparecía. Y es que apenas ayer miércoles, la Secretaría de Educación de Veracruz difundió que quedó habilitada la plataforma http://vacunadocentes.sev.gob.mx/ para dicho registro.“Nos dijeron que tenemos que traer un registro pero en la pagina de la SEV no me lo arroja, apenas nos los están pidiendo”, dijo Rosario Velázquez, originaria de Actopan."Yo trabajo para COBAEV, la información ha estado a cuentagotas. Aquí me vengo enterando que teníamos que registrarnos pero están accesibles, dándonos la oportunidad de imprimirlo aquí", dijo Mayte Meléndez.Cabe destacar que esta misma semana reiniciaron las clases presenciales en algunas escuelas de la entidad, siendo la vacunación del magisterio una de las condiciones para que esto ocurriera.