Por “foco rojo” por Coronavirus, derechohabiente del IMSS da a luz en hospital particular

El pequeño Javier no pudo nacer en el Hospital General de Zona número 71 como estaba programado, señalan los padres a quienes les negaron atención por no haber cupo y porque la situación del COVID-19.



La familia Muñoz Vega tuvo que correr a una clínica particular para el parto de su hijo, no contemplaban el gasto extra pero aseguran fue lo mejor para salvaguardar la salud del bebé y la madre primeriza.



“Vamos a traer a nuestro bebé en un momento difícil, estoy llena de dicha pero por la contingencia me cuido más ahora que nunca”, señaló la madre, antes de dar a luz.



“En la clínica 71 nos habían dicho que estaban atendiendo embarazadas, pero cuando ingresamos al área de urgencias ya fue que no nos dejaron pasar porque había Código Rojo; estaban trasladando a un paciente fallecido por COVID-19”, comenta el futuro papá, Javier.



Fue cuando el IMSS les informó que no había cupo para la última valoración del embarazo, El área de urgencias donde serían atendidos fue habilitado como módulo para pacientes COVID, como lo confirma un enfermero del área en sus redes sociales.



Karla y Javier aseguran que en el IMSS no les ofrecieron la alternativa de cubrir gastos, tampoco la acción de canalizarla a un lugar privado como lo anunció el Gobierno Federal como medida para desahogar los servicios en hospitales denominados COVID-19.



Luego de un día de preparar todo para el nacimiento, el pequeño Jorge vio la luz en el quirófano del Hospital Di María, en medio de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus. Así como él, cerca de 346 sonrisas diariamente nacen en la entidad veracruzana.



La ahora madre, estuvo realizando todo su control prenatal de manera normal en el IMSS 71, pero al llegar al límite de las 40 semanas de gestación sería por cesárea el método de nacimiento de su bebé, pero nunca imagino sería en clínica particular.



“El sistema de salud siempre ha estado colapsado, ya que no cuenta con infraestructura necesaria, lo que vino a hacer la pandemia fue confirmarnos esto”, sostiene el nuevo papá de profesión doctor y quien asistirá a su esposa en el proceso de alumbramiento.



Karla le pide a todas las personas que vayan a ser padres próximamente que vayan previniendo lo de su parto, que no se confíen del sistema de salud y eviten arriesgarse, ya que las personas embarazadas son vulnerables ante el contagio del COVID-19.