El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que en los municipios donde no haya condiciones debido al paso del huracán “Grace”, se suspenderán las jornadas de vacunación.



Señaló que además se verifica los medios con los que cuenta el Ejército Mexicano para atender con medidas preventivas el fenómeno meteorológico y a la vez la vacunación.



“Donde no hay condiciones no estaremos vacunando, pero donde las condiciones lo permitan estaremos continuando, avanzando y también estamos viendo como el Ejército con que fuerza cuenta para estar atentos para las medidas preventivas y con qué fuerza puede seguir vacunando”, dijo.



Aseveró que en el caso de la suspensión de la inoculación en Teocelo el Ejército informó la situación a la población, pero aseguró que se reiniciará una vez que se den las condiciones.



“Ya estamos acabando nuestros puntos, en el caso de Teocelo, ya el Ejército empezó a informar a la población que están en el resguardo de la vacuna y que vamos a reiniciar en algún otro momento. Estamos haciendo una evaluación para acudir a atender a la población que Teocelo está requiriendo y así vamos a estar actuando en los distintos municipios”, comentó.