Por honestidad, Diputados con conflictos de interés no deben revisar Cuenta 2021

Foto: Congreso del Estado de Veracruz

Por un ejercicio de honestidad y sensatez, tres diputados locales integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, dos de ellos exalcaldes del cuatrienio pasado y una con un primo hermano exalcalde, deben excusarse de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.El viernes de esta semana el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregará al Congreso del Estado, el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021, entre ellas, las últimas que corresponden a los Ayuntamientos del cuatrienio 2018-2021.Al respecto, la legisladora Citlali Medellín Careaga, pidió a sus compañeros no estar presentes en la revisión de la referida Cuenta Pública.Se trata del morenista Luis Fernando Cervantes Cruz, exalcalde de Pueblo Viejo del Partido Encuentro Social (PES) y actualmente diputado secretario de la Comisión de Vigilancia.La también morenista Perla Eufemia Romero Rodríguez, vocal de la referida Comisión, cuyo primo hermano, Mariano Romero González, fue alcalde de Papantla.Y el panista Othón Hernández Candanedo, exalcalde de Misantla y ahora vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia.En el caso de la diputada panista vocal de la Comisión, Nora Jessica Lagunes Jauregui, su hermano Gabriel Lagunes Jauregui es el actual presidente municipal de Comapa, y no le corresponde la Cuenta Pública 2021, pero si la de este año 2022 que será fiscalizada en el 2023.Medellín Careaga recordó que ella fue la alcaldesa de Tamiahua y ahora como diputada no forma parte de la Comisión de Vigilancia ni anda tratando de enterarse cómo están las cosas con la Cuenta Pública que se audita.A sus compañeros también pidió que sean discretos con la información que se genera en la revisión de las Cuentas Públicas.