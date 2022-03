Por ignorantes, Alcaldes cometen errores con recursos públicos

Al ser ignorantes de la ley, los Alcaldes cometen errores e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, reconoció el director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), Rafael Castillo Zugasti.“Por ejemplo, en no presentar a tiempo las cuentas públicas, en no ejercer un recurso para determinada circunstancia pero no son cuestiones de dolo, son cuestiones de desconocimiento”, justificó.Durante el anuncio de jornadas de capacitación “para el Control de Gestión y la Vigilancia de la Hacienda pública para el desarrollo municipal", que dieron inicio en el municipio de Emiliano Zapata, dijo que se buscará que todos los funcionarios públicos municipales implicados en la rendición de cuentas participen activamente y se les diga “lo que no tienen que hacer”.Lo anterior, al ser cuestionados sobre los Alcaldes que incurren en subejercicio y terminan devolviendo dinero a la Federación, como en el caso del morenista Hipólito Rodríguez Herrero, exalcalde de Xalapa.“Hay que ver hacia adelante, si en efecto hubo Alcaldes o Alcaldesas que regresaron dinero, la justicia los va a llamar a cuentas. Se les castiga en función de las participaciones que no ejercen y se les baja a partir del próximo año”, dijo.Dijo que es necesario dejar de lado la justificación de una “curva de aprendizaje” y de ocurrencias para lograr que los 212 municipios tengan como razón de ser la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad.Castillo Zugasti evitó hablar acerca de la colocación de perfiles no adecuados en cargos como la Tesorería o Contraloría Municipal o aquellos relacionados con el manejo de los recursos públicos, pues dijo que los Alcaldes tienen la potestad de nombrar a quienes consideren, facultad que la propia Constitución les otorga.De ahí que el Gobierno Estatal ha implementado programas de certificación para que, si bien se puede nombrar a un allegado, al menos cumpla con las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo conferido.