El Gobierno de Veracruz analiza proceder legalmente en contra del grupo musical División Minúscula por incumplimiento de contrato debido a que no se presentó en el Costa Esmeralda Fest 2022 el pasado sábado 3 de septiembre.El titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTR), Iván Martínez Olvera, dio a conocer que la participación de la banda estaba programada para dicho evento en el municipio de Tecolutla.Ante la inasistencia, se presentó el puertorriqueño de música urbana Juan Carlos Santiago Pérez, Guaynaa y la banda de rock y pop DLD.“Ellos no quisieron cumplir el contrato y entonces se procede a las acciones legales”, declaró el funcionario estatal.El funcionario mencionó que Los Casver y Uzielito Mix no lograron presentarse debido a las lluvias registradas en la zona el pasado viernes. Sin embargo, agregó que tienen otros eventos programados.Informó que el Costa Esmeralda Fest tuvo 53 mil visitantes, combinándose con la afluencia del "Moto Fest", así como eventos como la libración de tortugas en la zona.Martínez Olvera adelantó que este jueves se presentará la "Cumbre Olmeca" en el Puerto de Veracruz, el cual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de septiembre.