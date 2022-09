Por inflación, cada vez más docentes se endeudan con créditos

El secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Ramón Domínguez Polo, reconoció que se han disparado las solicitudes de crédito entre el magisterio.El dirigente dijo que, hasta la fecha, ningún integrante de la organización ha reportado haber padecido amenazas o extorsiones de grupos delictivos, problema que expuso la semana pasada el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.“A los maestros lo que les recomendamos es que se acerquen al sindicato para los trámites, porque sí contamos con préstamos (…), algunos optan por ir a financieras, pero lluevo viene el problema de que les cobran más intereses”, indicó.De acuerdo con Domínguez Polo, posiblemente por la inflación, se tramitan hasta 10 créditos al día cuando anteriormente eran uno o dos al mes.“Se están tramitando de unos 10 a 15 créditos diarios, para nosotros está fuera de lo normal. El sueldo no alcanza, la situación cada vez estamos más crítica porque atravesamos una devaluación que no ha sido oficializada”, mencionó.Sobre la inseguridad que padece el sector, lamentó el asesinato de la profesora Elizabeth Meza Rivera y pidió una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para requerirle aumentar la vigilancia en los centros escolares.Añadió que actualmente tienen el caso de un profesor de telesecundaria en Xalapa quien pidió ser trasladado a otro centro de trabajo tras haber sido extorsionado, así como un caso en Tihuatlán en el ciclo escolar anterior.“En el sindicato estamos hablando sólo de un caso (…); en algunos de los casos nos llegaron comentarios de maestros, en la zona de Zongolica, pero no tienen el valor civil de denunciar porque lamentablemente hay represalias”.Aseveró que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) existe la facilidad de hacer el cambio de adscripción, sin embargo, es necesario que los afectados interpongan la denuncia correspondiente.Confirmó otros casos de extorsiones a profesores a quienes les piden “cuota”, fenómeno que en su opinión podría ir creciendo.