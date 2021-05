Por inseguridad, candidato del PAN en Veracruz dejará de salir a hacer campaña

Por motivos de inseguridad, el candidato a la alcaldía de Playa Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Salinas, decidió no hacer campaña y dejar las labores proselitistas, pero no renuncia a la contienda.



"Hoy, después de una profunda reflexión he decidido dejar de hacer campaña. Lamentablemente en este momento no hay garantías de seguridad y no me permitiré exponer la integridad de quienes me acompañan”, dijo en un video que circuló en sus redes sociales.



Aunque no dejó en claro si sufrió alguna amenaza o atentado, expuso que uno de sus principales intereses es salvaguardar a su equipo de trabajo, así como la integridad de sus familias.



Sostuvo, que esta acción no significa una derrota, ya que aseguró que el PAN sigue fuerte.



“Agradezco a todos los que están y se que seguirán estando. Hagamos de Playa Vicente un municipio próspero, como lo deseamos, como lo queremos”, dijo en el mensaje.



De igual forma, pidió total apoyo y entendimiento ante lo que denominó, una difícil decisión.



“Les aseguro que es lo mejor hoy, hoy privilegio la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Agradezco a Acción Nacional, y precisamente, buscando el bien ser y bienestar que la doctrina panista nos enseña, es que tomamos esta decisión con cordura y madurez. La situación política en el municipio lo amerita", sostuvo el candidato panista.