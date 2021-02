Por la Candelaria, miles llegaban a Tlacotalpan; hoy “está vacío”

Este 2021, a causa de la pandemia, en días que solían ser para las Fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan se encuentra “literalmente vacío”, afirmó el alcalde Cristian Romero.



Durante las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria, cabe recordar, se registraba el arribo de más de 200 mil personas. Hoy, el COVID-19 obligó a prácticamente cerrar el municipio, suspendiéndose todas las actividades e incluso pidiendo a los turistas que no llegaran.



“El turismo no ha venido, las calles están totalmente vacías, las calles del centro están cerradas y no tenemos absolutamente ninguna actividad y literal está vacío Tlacotalpan”, dijo el edil.



Cabe señalar que la derrama económica de ediciones pasadas se estimó en alrededor de 50 millones de pesos, cifra que ahora se redujo a ceros en esta ciudad denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.



Pero no sólo Tlacotalpan se beneficia de la Candelaria, otros municipios como Alvarado, Lerdo y Cosamaloapan también registraban derrama.



“Quedó totalmente suspendido, hacemos una pausa y de lo presencial, ahora nos vamos a lo virtual, obviamente sabemos las consecuencias, lo vemos, no es lo mismo decirlo que verlo, el estrago económico que hace esta cancelación, ya que todos los prestadores de servicios y toda la zona porque no tan sólo afecta a Tlacotalpan, sino toda la zona que se veía beneficiada con la derrama económica”, dijo Romero.



Ante la situación, se mantienen operativos para invitar a la población y a quienes decidan aventurarse a llegar a Tlacotalpan, para evitar que se registren concentraciones, sin embargo, ha sido mínimo el numero de personas que llegan.



"Ha habido el mínimo, han venido y al darse cuenta que todo está cerrado, se van, la gente ha sido respetuosa, tanto locales como externos. Se están haciendo con Gobierno del Estado recorridos pero no hay nada", finalizó.