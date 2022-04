Por la Reforma Eléctrica de AMLO, meten presión a Pepe Yunes

Con el argumento de que la Reforma Eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y generará el 54 por ciento de la energía que consumen los mexicanos, permitiendo mantener tarifas bajas y justas, ciudadanos del municipio de Coatepec salieron a manifestarse para exigir al diputado federal José Francisco Yunes Zorrila votar a favor de la reforma el próximo domingo 17 de abril.Los coatepecanos piden a Pepe Yunes que así como ellos lo respaldaron con el voto que lo llevó a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, ahora respalde a la ciudadanía aprobando la Reforma Eléctrica, pues saben que es un hombre que ve por el pueblo que lo ha seguido siempre y no atendiendo los intereses partidistas.“Sabemos que Pepe Yunes es un hombre del pueblo, que quiere a Veracruz y no es alguien que se deja llevar por lo que dice el partido si sabe que esto daña a la gente que lo hemos apoyado siempre, por eso hoy salimos a pedirle que no nos abandone y que vote a favor de la Reforma porque mantener las tarifas de luz a menor precio es algo que nos beneficia a todos”, dijo.Los ciudadanos que se manifestaron en la glorieta ubicada en la entrada al municipio de Coatepec llevaban una manta en la cual se leía: “Pepe Yunes: el pueblo te exige que votes sí a la Reforma Eléctrica”.Cabe recordar que el próximo domingo, en la Cámara de Diputados Federal, se llevará a cabo la discusión sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.En diversos foros, el Gobierno Federal ha destacado que esta reforma busca fortalecer a la CFE manteniendo la mayor producción de energía eléctrica para México, además de proteger minerales estratégicos como el litio para el desarrollo independiente del país.