Por lluvia, suspenden desfile en Orizaba y Córdoba y otros municipios de la zona centro

Debido a las condiciones climatológicas, varios ayuntamientos de la zona centro suspendieron los desfiles conmemorativos por el inicio de la Independencia de México.Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac e Ixtaczoquitlán determinaron la cancelación de sus actividades debido a las lluvias que se registran hasta esta hora.La mayoría de los contingentes eran escuelas primarias y secundarias por lo que los padres se retiraron al ser informados.En Córdoba había poca gente que esperaba el tradicional desfile, que también se retiró al empezar la lluvia.Desfiles también fueron suspendidos en Río Blanco y Orizaba, mientras que en Acultzingo y La Perla sí marcharon a pesar de las inclemencias del tiempo.Después de 10 años en que este desfile se había olvidado, el Ayuntamiento de Río Blanco anunció días atrás sobre la reactivación del mismo, pero ahora no fue la pandemia ni la omisión, si no las condiciones climatológicas.Cientos de estudiantes y padres de familia que llegaron al punto de reunión, regresaron a sus casas minutos después de las 9:45 de la mañana, al no ceder la lluvia en este municipio.En Orizaba, elementos de la Delegación de Tránsito cerró las calles de la ruta al desfile desde temprana hora y después de las 10:20 de la mañana inició su apertura al quedar cancelado.No obstante, en el municipio de Acultzingo y La Perla, participaron en el desfile estudiantes de unas 15 escuelas, en esa zona la llovizna permitió su realización por algunos minutos.Cabe mencionar que no se reportaron incidencias durante los festejos patrios, así como tampoco el único desfile realizado en la región de las altas montañas.De acuerdo con la Coordinación Regional de Protección Civil las intensas lluvias seguirán en las próximas horas por lo que piden estar atentos a la información que den en las próximas horas.