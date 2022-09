Por lluvias, agua turbia y sucia llega a hogares de región Nogales

Agua turbia, con larvas de insectos y sedimentos llega a usuarios de tres municipios que se abastecen de los manantiales Rincón de las Doncellas y laguna de Nogales.Cada año, las lluvias intensas arrastran lodos a las tuberías, porque la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEV, no ha querido invertir en filtros para retirar los sedimentos.Quejas generalizadas de amas de casa recibieron estos días las oficinas operadoras de la CAEV, en Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, pero sin solución a sus respuestas.Señala el ama de casa Gloria Molina Sánchez, que desde hace una semana que abre las llaves para lavar trastes, bañarse o llenar los tanques de los sanitarios agua sucia sale de las tomas."Cuando no nos dejan sin agua, nos mandan agua sucia y por todo esto tenemos que pagar. La verdad ya estamos cansados qué cada año ocurra lo mismo", lamentó el ama de casa.A pesar de que la CAEV trabaja en la recuperación del sistema de las Tres Villas para surtir de agua potable a tres municipios de la región, la dependencia no tiene contemplado el construir filtros, pues esto les representa una inversión millonaria.