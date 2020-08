Por lluvias, en riesgo de derrumbe cerros de Acultzingo, Ciudad Mendoza y Nogales

Un promedio de 30 mil habitantes asentados en comunidades de la zona alta de Acultzingo, Ciudad Mendoza y Nogales podrían quedar incomunicados ante el riesgo de derrumbe de cerros en carreteras, debido a las fuertes lluvias de la temporada.



De acuerdo con el coordinador Regional de Protección Civil en la región de Orizaba, Luis Palma Dector, hasta el momento no se registran incidentes a consecuencia de lluvias, sin embargo, no se descarta ante la posibilidad de que éstas continúen cayendo con mayor intensidad en agosto y septiembre.



La carretera escénica Nogales-Palo Verde-Santa Cruz Muyuapan, así como la carretera Tecamalucan-Soledad Atzompa y Mendoza-La Cuesta-Necoxtla, son de las más vulnerables.



En años recientes se han registrado al menos 14 derrumbes de mediana intensidad, dejando afectaciones e incomunicados a pobladores de la zona alta de las montañas, por lo cual la recomendación durante una tormenta y después de ésta, es de evitar transitar en la medida de lo posible por dichas arterias.



Hasta el momento no se tiene registro de derrumbes grandes en los caminos señalados, sin embargo, de ocurrir un derrumbe cientos de familias quedarían incomunicadas al ser vías de acceso a diferentes comunidades.



Es de mencionar que derivado de las fuertes lluvias se ha registrado un importante incremento en el cauce de los ríos de respuesta rápida, con ligeros desbordamientos que hasta el momento sólo han ocasionado anegamientos en algunas colonias de la zona baja.