Por lluvias, reubican dos centros de vacunación contra COVID en Xalapa

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, confirmó que el punto de vacunación que se había instalado en el gimnasio “La Lagunilla” en la capital del Estado, fue reubicado en la Escuela Normal Veracruzana, por lo que, las colonias que hoy fueron a La Lagunilla, a partir de mañana deberán ir a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) para su aplicación de vacuna contra COVID-19.



De igual modo, dijo que en el caso del punto que estaba programado en la Escuela Primaria “Patria” de la localidad del Castillo, se reubicará mañana, como único día, en el Salón Ejidal, que está ubicado en Avenida Principal esquina con maestro Delgado Ávila, “así que igualmente, las colonias que iban a ir a este punto, ahora ya saben a cuál deben acudir”, expuso.



Ramos Alor señaló que el cambio se debe a las lluvias que se han registrado en la capital y con el propósito de brindar una mejor atención a las personas que serán inoculadas.



El funcionario estatal recordó que este jueves continúa la vacunación contra la COVID-19 de personas entre los 50 y 59 años de edad, misma que se extenderá hasta el próximo sábado 15.



En un mensaje a los veracruzanos, recordó que mañana 13 corresponde a las personas cuyo primer apellido está entre la letra “k” y la “o”; el 14 de la “p” a la “t” y el 15 de la “u” a la “z”.



Agregó que las sedes de la inmunización en la capital del Estado son el gimnasio “el Nido del Halcón”, la Escuela Normal Veracruzana, la Secundaria General No. 4 “David Alfaro Siqueiros”, la Secundaria Técnica No. 97 y el COBAEV No. 35.



Finalmente recordó a los ciudadanos no confiarse y cuidar su salud para evitar contagiarse de coronavirus.