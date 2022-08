Por Los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto debería ser fiesta nacional

Hay errores en la historia de México que no han dejado que se reconozca a nivel nacional a Córdoba como cuna de la Independencia con la firma de Los Tratados de Córdoba entre Don Juan O' Donoju y Agustín de Iturbide, afirmó la diputada Martha Rosa Morales.Por ello, informó que se reunirá con historiadores para ver cuál es el dato que falta y así presentar una iniciativa de ley para que la firma de Los Tratados de Córdoba sea un festejo nacional."Habrá que reunirse con historiadores, hemos tocado puertas con la gente que sabe del tema y nos diga cuál es la razón por la que no hemos podido hacer esta fiesta nacional y que a muchos nos interesa al ser el fin de la guerra de Independencia que hace libre y soberano al pueblo de México".Detalló que se sabe que el error es que las firmas de quienes representaban a España y México no fueron reconocidas en aquel momento por ello, seguirán buscando entre los expertos en el tema mientras tanto sí habrá festejo local y estatal el próximo 24 de agosto.Los Tratados de Córdoba, es un documento en el que se acuerda la Independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país, firmado en esta ciudad de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, (comandante del Ejército Trigarante) y por Juan O'Donojú (jefe político superior de la Provincia de Nueva España), días después de la batalla de Azcapotzalco.El texto está compuesto por diecisiete artículos que representan una extensión al Plan de Iguala. Sin embargo, dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno de España.El reconocimiento de la independencia mexicana ocurre mediante otro acuerdo, del 28 de diciembre de 1836.