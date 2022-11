Por manipulación en mercado, caerán precios del café, advierten

El asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis Callejas, criticó que los especuladores en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, estén manipulando los precios de este grano para hacer que caiga todavía más.En conferencia de prensa, afirmó que el valor ha caído un 35 % debido a que se estima una cosecha alta de Brasil, lo que rechazó porque a su decir, esto implica apenas un 2 % de aumento del grano a nivel mundial."No es posible que con un aumento del 2% de la producción, baje el precio en 35 %", criticó al tiempo que expuso esta alza de cosecha es en café robusta y naturales y en la bolsa se maneja el café seco, deslavado y pergamino."Es una conducta fraudulenta de la bolsa porque ahí dominan los especuladores, cuando subía el precio empujaban al alza, ahora impulsan a la baja lo más posible para tener ganancias. Entonces ya no sirve la bolsa como un sistema adecuado para los valores del café", reiteró.Expuso que lo correcto es que se tome la oferta y la demanda para establecer el precio a pagar a los cafeticultures por su producto."Hay escasez de café que se produce en México porque hay menos producción que consumo, entonces cómo es posible que bajen tanto lao precios", preguntó al asegurar que las empresas que lo compran todavía "castigan" más los precios aplicando un gasto de comercialización y exportación, cuando según él, ya no se exporta."Entonces si en la cosecha pasada el promedio del quintal fue de 4 mil 250 pesos, si aplican los criterios de la compañía se pagará a 2 mil 750 pesos. De 16 a 18 pesos por kilo lo pagaron a 14 o 15 pesos y ahora no pagarían ni 10 pesos, entonces es un abuso, no sólo de la bolsa, de las transnacionales", precisó.Insistió que esto impactará en la economía de los campesinos dedicados a su cosecha porque mientras bajan los precios del aromático, suben los de los demás productos e insumos necesarios para su cultivo."En términos reales está cayendo el precio un 45 o 50 por cierto. Tuvimos años de rolla, varios años de bajos precios, apenas el año pasado tuvimos precios remunerativos",. puntualizó.Finalmente dijo que a los especuladores les conviene que en México no se regule la forma en cómo se fijan los precios del café, lo que va en detrimento de los ingresos de sus productores.