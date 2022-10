Por matar a mujer, detienen a exsacerdote de Veracruz

Por presunto feminicidio, en el estado de Puebla fue detenido el ex sacerdote Luis Alfonso "N" quien predicaba y oficiaba misas en la Iglesia Católica de la colonia Hortalizas, en el Puerto de Veracruz.Los hechos por los que es acusado ocurrieron en enero de 2017, un presunto feminicidio en contra de una mujer de nombre Alejandra, de 45 años de edad, a quien habría dejado sin vida en la cajuela de una camioneta sobre calles de la colonia Reserva Tarimoya,A cinco años y nueves meses de haberse cometido el crimen Luis Alfonso ya radicaba en territorio poblano, donde fue ubicado por agentes de investigación de ambas entidades y detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz la tarde del lunes.Tras su detención, la fiscalía emitió un comunicado donde explica que el ex sacerdote fue puesto a disposición del Juez del Décimo Séptimo Distrito Judicial en la Puerto de Veracruz, donde se resolverá el presunto feminicidio que radica en el proceso penal 612/2019.“Respetando el debido proceso y sus derechos humanos será puesto a disposición del Juez del Décimo Séptimo Distrito Judicial en la ciudad de Veracruz, quien resolverá su situación jurídica, dentro del proceso penal 612/2019”.Hasta el momento la autoridades religiosas del estado veracruzano, no ha emitido comunicado alguno al respecto.