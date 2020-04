Por miedo a virus, veracruzanos discriminan a médicos; los bajan del transporte público

Personal médico de Veracruz también ha sufrido discriminación por parte de la población por miedo de que puedan estar contagiados del COVID-19.



Señalan que los bajan de los camiones, los taxis no los quieren trasladar e incluso les han dejado de hablar en la calle, reflejando la ignorancia al rezagarlos.



"La gente empieza a bajar de los autobuses de los compañeros, otros ya mejor se van caminando, otros le damos el ride, pero la gente se ha portado fea en esta manera. La gente ya ni nos habla, ni nos saluda, ya nos aíslan", dijo Dulce Yaneth, enfermera de la clínica 74 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Las enfermeras y médicos que se trasladan diariamente a los hospitales, no están en contacto directo con pacientes, y si lo estuvieran llevan los protocolos de seguridad para evitar contagiarse y a sus familias.



Aún así, ya tienen problemas para llegar hasta los centros de trabajo porque en el transporte público los están discriminando.



Las enfermeras foráneas son las más afectadas.



"La gente no entiende, cree que estamos contaminados, el detalle aquí es que empezaron aquí de los camiones y eso sí duele. Hay compañeras de Cardel, de Xalapa que están pagando muchas guardias porque no pueden venir por el transporte, no les da tiempo llegar, le retarasan los carros, las bajan", dijo.



Lamentan que en estos momentos en donde los médicos y enfermeras están trabajando para enfrentar la contingencia sanitaria, la población los discrimine por su uniforme.